Lauda: „Verstappen lernt einfach nicht dazu!“

Als besonders glühender Fan von Max Verstappen hat sich Niki Lauda in jüngerer Vergangenheit nicht hervorgetan. Nach dem Grand Prix von Aserbaidschan fühlt sich Lauda in seiner Haltung gegenüber Verstappen bestätigt. Nach dem Crash mit Red-Bull-Kollege Danny Ricciardo meint jetzt Lauda in der „Bild“: „Verstappen lernt einfach nicht dazu.“