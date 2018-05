IAEO: Israel-Vorwürfe gegen Iran „nicht glaubhaft“

Hat der Iran ungeachtet des internationalen Atom-Deals aus dem Jahr 2015 ein geheimes Atomwaffenprogramm weitergeführt, wie am Montag von Israels Premier Benjamin Netanyahu behauptet? US-Präsident Donald Trump sieht sich durch Netanyahus schwere Vorwürfe in seinem Misstrauen gegenüber dem Iran voll bestätigt, die Internationale Atomenergie-Organisation steht dagegen auf der Bremse: Es gebe „keine glaubwürdigen Hinweise“ auf ein derartiges Programm, teilte die IAEO am Dienstag in Wien mit.