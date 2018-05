Retter seit 70 Jahren

„Dann kamen die Einsätze“, erinnert sich der heute 90-Jährige: „Es waren Kosaken, die als Flüchtlinge aus der britischen Zone über die Tauern in die amerikanische wollten. Da mussten wir oft ganze Familien retten, die sich in den Bergen versteckt hatten und in Not geraten waren.“ Die Rettungsaktionen verliefen mit primitivsten Mitteln, sogar das Verbandszeug mussten wir selbst kaufen, um zu helfen. Ebenso mussten die Bergretter auf die alpine Infrastruktur, also die Schutzhütten aufpassen: „Damals wurde viel gestohlen, weil nach dem Krieg niemand etwas hatte.“