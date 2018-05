Nach dem Frühsommer kommen jetzt die Gewitter!

An die derzeit herrschenden frühsommerlichen Temperaturen könnte man sich ja glatt gewöhnen, doch in den kommenden Tagen müssen wir uns in Österreich leider mit Schirm und Co. gegen Regen und Gewitter wappnen. Bereits ab Mittwochnachmittag bis hin zum Abend ist im Osten und Süden immer wieder mit teils heftigen Gewittern samt Hagel und Starkregen zu rechnen. Der Ausblick aufs Wochenende stimmt allerdings versöhnlich.