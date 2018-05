Trickbetrügerin erbeutete fünfstelligen Betrag

Die Filialleiterin und eine Angestellte einer Drogeriemarktkette in Söll sind am Montag einer Betrügerin auf den Leim gegangen. Die unbekannte Frau gab sich am Telefon als Mitarbeiterin der Konzernzentrale aus und entlockte den Filialangestellten mehrere Codes für Stream- und Applewertkarten. Die Betrügerin erbeutete laut Polizei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.