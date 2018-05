Flüchtlingsstrom aus der Türkei nimmt wieder zu

„Wir haben die Außengrenzen jetzt unter Kontrolle. Der Grenzschutz muss aber weiter aufgestockt werden, weil der Migrationsdruck auch in Zukunft hoch bleiben wird“, sagte Leggeri gegenüber der „Bild“. Es gebe im Nahen Osten viele schutzbedürftige Menschen und in Afrika viele Wirtschaftsmigranten, die in Europa ein besseres Leben suchen wollen, so der Frontex-Direktor.