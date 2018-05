Asiaten verirrten sich bei Bergtour am Attersee

Eine schöne Wanderung in den Salzkammergut-Bergen wurde zwei Asiaten zum Verhängnis: Das Paar (41 und 39) startete seine Tour in Weißenbach/A. zum Atterseeblick, doch dann verließen sie den markierten Weg, wollten per Kompass zurück ins Tal und verirrten sich. Bergretter holten sie ins Tal zurück.