Verfolgungsjagd mit Polizei: Lenker gefasst

Mit 160 km/h in Richtung St. Gallenkirch

Sie erlaubten dem Mann, das Verdeck seines Fahrzeugs zu schließen, der 55-Jährige nutzte die Situation jedoch zur Flucht. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit - mit bis zu 160 km/h statt der erlaubten 80 - raste der Deutsche in Richtung St. Gallenkirch. Er ignorierte alle Anhalteversuche der Polizei und konnte erst 15 Kilometer nach der ursprünglichen Fahrzeugkontrolle beim Maurentobeltunnel in St. Gallenkirch durch eine dort errichtete Straßensperre zum Anhalten gebracht werden.