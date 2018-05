Vergessener Barca-Meisterkicker: Twitter-Aufschrei

Am Vortag hatte er noch gejubelt: „Das ist mehr als Fußball“, freute sich Gerard Deulofeu ‏über den 25. Meistertitel „seines“ FC Barcelona. Am Sonntag dann die Ernüchterung: Obwohl in der Meistersaison für die Katalanen im Einsatz, wurde sein Name auf Barcas offiziellem Meister-Shirt „vergessen“. Das schmeckte Deulofeu so gar nicht.