Schaub laut „Bild“ fix in zweiter deutscher Liga

Offiziell ist noch nichts. Die „Bild“ will aber bereits in Erfahrung gebracht haben, dass Louis Schaub ab der kommenden Saison kein Rapidler mehr ist. Vielmehr gilt es dem - für gewöhnlich gut informierten - deutschen Medium zufolge als fix, dass Schaub mithelfen soll, den in die zweite Liga absteigenden 1. FC Köln zurück in die Bundesliga zu bringen. (Im Video oben die Highlights von Rapids 2:4-Niederlage bei Sturm.)