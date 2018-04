Felsen löste sich: Vier Personen knapp verfehlt

Die Gartenhütte direkt hinter dem Haus an der Tauernstraße ist eigentlich ein idyllisches Platzerl. Sonntag am späten Nachmittag saßen dort der Hausbewohner, seine Freundin und zwei Besucher (39 bis 82). Dann war plötzlich ein Rauschen und Donnern zu hören. „Wir haben uns zuerst nicht ausgekannt, was passiert“, schildert Johann Bliem.