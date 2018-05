Meister Anif setzt auf einen langen Atem

Westliga-Leader Anif untermauerte mit einem überzeugenden 5:0-Heimerfolg über Dornbirn seine Ansprüche in der Meisterschaft. „Wir sind jetzt wieder dort, was wir spielen können“, war Trainer Tom Hofer voll des Lobes für seine Truppe. In der Marco Hödl - neben „Doppelpacker“ Markus Wallner - einmal mehr als Knipser brillierte, bereits den 24. Westliga-Treffer verbuchte.