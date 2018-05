Rapid verlängert mit Trainer Djuricin bis 2019!

Präsident Michael Krammer sieht Rapid unter Djuricin „auf einem guten Weg“, man sei auch um Beständigkeit bemüht: „Ein Blick in die jüngere Vereinsgeschichte zeigt zudem, dass gerade die Kontinuität auf der Position des Cheftrainers erfolgreichere Zeiten bringt als eine große Fluktuation. Wir streben in der kommenden Saison eine weitere Verbesserung an und sind überzeugt, dass wir diese mit Djuricin und seinem Team auch realisieren werden.“