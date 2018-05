Schalke suspendiert Max Meyer nach Mobbing-Vorwurf

Meyers Vertrag wäre am Ende der Spielzeit ausgelaufen. Meyer werde bis dahin nicht mehr an den Trainingseinheiten teilnehmen und auch nicht mehr zum Einsatz kommen, teilte der Klub der ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller mit. Der 22-jährige Meyer hatte Schalkes Vereinsleitung, insbesondere den Sportvorstand Christian Heidel und Trainer Domenico Tedesco, in einem Interview des Mobbings bezichtigt. „Diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Die Mobbing-Vorwürfe weisen wir zurück“, sagte Heidel.