Asarenka gibt in Madrid Europa-Comeback

Die Weißrussin Viktoria Asarenka wird in der nächsten Woche in Madrid erstmals seit Juli 2017 in Wimbledon an einem europäischen WTA-Turnier teilnehmen! Die 28-Jährige war wegen Sorgerechtsstreitigkeiten um ihren Sohn Leo lange gezwungen, Kalifornien nicht zu verlassen. Seit Juli hat sie nur im März in Indian Wells und Miami gespielt. Auf Sand hatte sie zuletzt bei den French Open 2016 gespielt.