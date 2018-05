Einmal grillt Lehen doch noch!

Bürgermeister Harald Preuner hat das Grillen am Glanspitz untersagt. Der Probebetrieb im Vorjahr hat sich nicht bewährt. „Das Angebot wäre nur für die Anrainer aus Liefering und Lehen gedacht gewesen. Am Ende kamen die Leute von überall her. Auch am Salzachufer in Hagenau haben wir denselben Fall “, zog Preuner einen Schlussstrich.