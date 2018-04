60 Sekunden gratis Lebensmittel shoppen

Teilnahmescheine gibt’s in folgenden vier Filialen

In Kärnten nehmen die Interspar-Filialen in der Klagenfurter Rosentaler- und Durchlassstraße, in der Villacher Ringmauergasse sowie in der Völkermarkter Straße in St. Veit am Gewinnspiel teil. Die Teilnahmescheine liegen bereits ab 2. Mai ausschließlich in diesen Filialen auf und können direkt vor Ort ausgefüllt und abgeben werden. Der Teilnahmeschluss ist am 15. Mai um 19 Uhr.