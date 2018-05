Die Top 5 Gartenstile zum Nachmachen

„Leben und leben lassen“ lautet hier das Motto. Der Naturgarten eignet sich ideal für alle Freigeister, die ungerne in den Wachstumsprozess und die Handlungsstränge von Mutter Natur eingreifen möchten. Hier wachsen Pflanzen, Sträucher und Bäume wild und gedeihen so wie ihnen die Halme bzw. die Zweige gewachsen sind. Große Gärten, die an die freie Landschaft grenzen, sind besonders geeignet, aber auch ein Minigarten in der Stadt kann naturnah gestaltet werden.