SPÖ-Spitzentrio rittert um den 1. Mai in Linz

Bald Landesparteitag der SPOÖ

Zugegeben, so brisant wie beim Maiaufmarsch in Wien, im Übergang von Michael Häupl auf Michael Ludwig, sind Reihenfolge und Gewichtung der Redner in Linz nicht. Aber auch Gerstorfer steht eine wichtige Wahl bevor, weit rascher als Kalliauer: Am 9. Juni ist SPÖ-Landesparteitag, bei dem die SPOÖ-Chefin erstmals zur Wiederwahl antritt. Die Frage nach Gegenkandidaten beantwortet Stadlbauer so: „Es gibt keine. Die Sozialdemokratie ist geeint in Oberösterreich".