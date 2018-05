Einfacher Zeckentest für den eigenen Garten

Im Prinzip machen es die Zeckenforscher, wie der aus Oberösterreich stammende Vize-Chef des Parsitologie-Instituts an der Veternärmedzinischen-Uni in Wien, Georg Duscher, nicht anders, wenn sie auf „Zeckenzählung“ gehen: „Wir ziehen ein durch einen Stock aufgespanntes weißes Tuch einige Schritte hinter uns her. Aktive Zecken klammern sich fest.“