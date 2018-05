Frühbauer und Wutzl gewinnen Turnier in Malaysia

Das Duo Simon Frühbauer/Jörg Wutzl hat als erstes rot-weiß-rotes Gespann im Beachvolleyball ein World-Tour-Turnier gewonnen. Die beiden setzten sich am Sonntag bei einem 1*-Event in Langkawi in Malaysia im Finale gegen die Russen Petr Bachnar/Taras Miskiw 2:1 (15,-18,13) durch, nachdem sie in der Gruppe u.a. ihre Landsleute Felix Friedl/Maximilian Trummer besiegt hatten.