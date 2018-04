Meghan setzt Prinz Harry vor der Hochzeit auf Diät

Bislang war eigentlich nur Meghan Markle bekannt für ihre Fitness-Begeisterung. Die schöne Verlobte von Prinz Harry hält ihre Kurven dank regelmäßigen Yoga- und Pilates-Einheiten sowie Joggen in Form. Bei ihrer Hochzeit am 19. Mai muss sich die ehemalige „Suits“-Beauty um ihr Aussehen also keine Gedanken machen. Ganz anders Prinz Harry, der in den letzten Jahren nicht viel von strenger Diät hielt, wenige Wochen vor der Trauung nun aber doch zum Handkuss kommt.