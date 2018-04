Orbiter funkt Bilder von Eis auf dem Mars zur Erde

Sonde kreist seit Oktober 2016 um den Mars

Der „Trace Gas Orbiter“ des europäisch-russischen Projekts „ExoMars“ war im März 2016 an Bord einer Rakete ins All geschossen und in eine Umlaufbahn um den Mars gebracht worden. Seit einigen Wochen umrundet sie nach ESA-Angaben den Mars in ihrer neuen, fast kreisrunden Umlaufbahn.