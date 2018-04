Im Wüsteneinsatz mit dem Jagdkommando

Plötzlich Schüsse. Kugeln peitschen in den hochragenden Erdwall am Schießplatz des Camps Zagre, einer stadtgroßen Militärbasis am Rande des Landeszentrums Ouagadougou. Eine Salve nach der anderen wirbelt roten Staub auf, die Läufe der Kalaschnikows gehen heiß. „Très bien, très bien!“, ruft ein junger Jagdkommando-Soldat den burkinischen Soldaten zu. In fließendem Französisch geht er mit ihnen die Treffer auf den Schießscheiben durch, analysiert, erklärt die nächste Übung. „Zu 80 Prozent schießen die Soldaten hier gut. Viel besser als erwartet“, murmelt S. anerkennend. Sein Name soll, ebenso wie die seiner Kameraden, an dieser Stelle nicht genannt werden.