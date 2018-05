Jesper Munk: Gegen Narzissmus und Kapitalismus

Ist das nicht das Problem? Dass sie reagiert statt agiert?

Das ist korrekt, vollkommen richtig. Ich glaube der unterschwellige Ton des Albums ist, sich die Zeit für kleine Gefühle und Empathie zu nehmen. Man sollte Zeit für den Organismus haben, in dem man lebt, damit er nicht verendet. Das klingt immer alles so schnell so dunkel, wenn ich das erzähle. (lacht) Vielleicht brauchen wir auch mal ein paar sehr kluge Sonnyboys an der Front, denen zugehört wird. Ich habe in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die mit einem fetten Grinsen und wahnsinnig viel Energie durchs Leben schreiten, aber dafür muss man sich auch um sich selbst kümmern. Ich habe selbst angefangen Yoga zu machen und zu meditieren, aber ich bin zu inkonsequent. Wenn ich zweimal saufen gehe, ist das Meditieren am nächsten Tag leider schwierig, aber man muss sich um sich selbst kümmern und kapieren, dass Körper und Geist eins sind. Nicht so wie in der restlichen Medizin, wo das getrennt wird. Ich glaube das ist gerade sehr essenziell für jede Art von Fortschritt. Jetzt werde ich ja fast schon zum Talkshow-Prediger. (lacht) Berlin zwingt dich dazu, eine Meinung zu haben. Da hast du eine ganz andere Art von Deckung als im wesentlich gemütlicheren München oder von mir aus auch in Wien, wo man sich immer viel sicherer fühlt. Berlin ist tougher auf die gute Art und hat dieses Album stark geformt.