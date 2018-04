Zeugen vereiteln Raubüberfall in Straßenbahn

Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagvormittag im Wiener Bezirk Neubau in einer Straßenbahn ein Messer gezogen, eine 35 Jahre alte Frau bedroht und von seinem Opfer Bargeld gefordert. Zwei heldenhafte Zeugen mischten sich jedoch ein und konnten so den Raub verhindern. Der Verdächtige wurde festgenommen.