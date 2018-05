Hamilton: „Vettel hält sich nicht an die Regeln“

Red Bull: „Müssen daraus lernen“

„Wunden lecken heißt es freilich bei Red Bull, nachdem sich Max Verstappen und Daniel Ricciardo nach beinhartem Racing in die Kiste gedonnert waren. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte diese Aktion mit zwei Worten perfekt beschrieben: “Nackte Brutalität!„ Bei den “Bullen„ will man die Sache dennoch nicht dramatisieren, die Piloten müssen sich bei der gesamten Belegschaft in Milton Keynes entschuldigen, Schuldzuweisungen gibt es keine. Teamchef Christian Horner: “Wir werden unseren Fahrern auch in Zukunft keine Teamorder umhängen, sie dürfen gegeneinander kämpfen, aber das Wichtigste ist, dass wir für die Zukunft daraus lernen!"