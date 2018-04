Entflohener Dieb hielt 15.000 Polizisten auf Trab

Ein in Japan entflohener Häftling hat Tausende Polizisten mehr als drei Wochen lang auf Trab gehalten, bevor er am Montag wieder gefasst wurde. Nach Angaben der Behörden wurde Tatsuma Hirao in der Nähe des Bahnhofs von Hiroshima festgenommen - rund 70 Kilometer westlich der Insel Mukaishima, wo die Polizei mit einem beispiellosen Großaufgebot samt Hubschraubern, Drohnen, Hunden und Nachtsichtgeräten nach ihm gefahndet hatte.