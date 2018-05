Windows-10-Update bringt Zeitspar-Funktionen

Neue Diktierfunktion

Ebenfalls neu ist eine Diktierfunktion, die - ein Mikrofon vorausgesetzt - erhebliche Erleichterungen beim Verfassen kurzer Notizen oder ganzer Texte mit sich bringen soll. So können Nutzer nun in jedes beliebige Textfeld in Windows 10 oder in einer App klicken und per Tastenkombination „Win+H“ eine Spracheingabe starten.