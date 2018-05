VIP-Packages für „Gräfin Mariza“ gewinnen!

Einer der ganz großen Klassiker der Operetten-Welt, Emmerich Kálmáns schwungvolle „Gräfin Mariza“, wird von 12. Juli bis 25. August garantiert zum Publikumsmagneten in Mörbisch. Nicht nur wegen Ohrwürmern wie „Komm mit nach Varasdin“, sondern auch wegen der opulenten Inszenierung. So spektakulär in Szene gesetzt hat man die Seebühne Mörbisch noch nie gesehen. der Künstler Manfred Waba hat extra für die Festspiele eine gigantische Geige entworfen, die sich dank technischer Raffinessen in die diversen Schauplätze des Stücks verwandelt.