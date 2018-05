Die schönsten Bikinis unter 30 Euro

Endlich ist der Winter vorbei. Die viele Schichten Gewand gehören für ein paar Monate wieder der Vergangenheit an. Zeit also, sich in ein schönes Bade-Outfit zu werfen, damit die Haut wieder braun und der Körper mit Vitamin D versorgt wird. Wer nichts Passendes im Kleiderschrank hat: Hier sind fünf Bikinis, die die Blicke im Freibad oder am See sicher auf die Trägerin richten werden: