Urlaub auf den Bauernhof gegen Atemnot

Ab in den Kuhstall! Seit fast 20 Jahren verdichten sich die Hinweise, dass Kinder, die auf dem Land aufwachsen, wesentlich weniger häufig an Asthma leiden als jene aus einer „keimfreieren“ urbanen Umgebung. Heute weiß man: Zu wenig Schmutzkontakt fördert tatsächlich Allergien. Ideal wären deshalb regelmäßige Urlaube auf einem Bauernhof mit Kühen, da diese Tiere einen Asthma- und Atopie-Schutzfaktor (= gegen allergische Reaktion) produzieren. „Daher ist - so widersprüchlich es klingen mag, jeder Aufenthalt in einem Kuhstall - schon in der Schwangerschaft und dann mit kleinen Kindern aktive Gesundheitsvorsorge“, so Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Schenk, Präsident der Österreicheischen Gesellschaft für Pneumologie zum Welt-Asthma-Tag am 1. Mai.