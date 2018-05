Über die Qualifikation zum Turniersieg

Was für ein irrer Durchmarsch! Dank sieben Siegen in Folge krönten sich die Beachvolleyballer Simon Frühbauer und Jörg Wutzl (St) zu den Champions beim 1*-Turnier auf Langkawi (Malaysien). „Ein sensationelles Gefühl! Wir haben gezeigt, was wir draufhaben“, ist der Klagenfurter Frühbauer überglücklich. Es ist das erste Mal, dass sich ein rot-weiß-rotes Team auf der World Tour Gold umhängen konnte. Kurios: Als Letzter der Setzliste war das Duo erst eine Woche vorm Start gerade noch in die Qualifikation gerutscht.