Lauda würde Crash-Piloten zur Kasse bitten

Ricciardo und Verstappen hatten sich am Sonntag schon das ganze Rennen bekämpft. Zehn Runden vor Schluss lagen sie dann in Reichweite zum Podest, als der Australier dem Niederländer ins Heck krachte. „Sie müssen so viel Hirn haben, dass sie gar nicht erst in so eine Situation kommen“, rügte Motorsportberater Helmut Marko die beiden.