Tirolerin (29) vor Abflug in München festgenommen

Mit geschmälerter Urlaubskasse in den Süden

„Nachdem die Festgenommene die noch offene Geldstrafe plus Verfahrenskosten in Höhe von 78,50 Euro bei den Bundespolizisten am Moos-Airport eingezahlt hatte, durfte sie mit geschmälerter Urlaubskasse die Reise ans Rote Meer fortsetzen“, hieß es in der Aussendung.