Emotionen pur! Kreissl und Schwab im Schreiduell

Es war ein emotionales Duell in der 32. Runde der österreichischen Bundesliga. Der SK Sturm Graz feierte gegen Rapid einen 4:2-Sieg und baute den Vorsprung auf die nur noch viertplatzierten Hütteldorfer auf acht Punkte aus. Vor allem zwischen Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl und Rapid-Kapitän Stefan Schwab wurde es in der Halbzeitpause richtig emotional. Die beiden lieferten sich am Weg in die Kabine ein wildes Schreiduell (siehe Video oben ab 02:50).