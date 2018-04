Rap tönt durch die Stille Nacht

Über das Musical „Meine Stille Nacht“, das das Landestheater im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums des weltbekannten Liedes im November in der Felsenreitschule zur Aufführung bringt, wird im Vorfeld schon viel diskutiert. Dass es sich fernab jeglichen Weihnachtskitsches bewegt, bekräftigt nun Andreas Gergen. „Es wird definitiv kein Stück über die Entstehungsgeschichte. Vielmehr steht die Friedensbotschaft in einer ,bunten’ Welt der unterschiedlichen Nationen, Hautfarben und sexuellen Gesinnungen, sowie das Kräftemessen zwischen Innovation und Tradition im Vordergrund. Das Ganze ist eingebettet in eine romantische Liebeskomödie, die Unterhaltung für die ganze Familie garantiert“, betont der ehemalige Operndirektor des LT. Er inszeniert das Stück gemeinsam mit dem amerikanischen Creative Team rund um Filmkomponist John Debney („Ice Age“, „The Jungle Book“), Drehbuchautorin Hannah Friedman sowie Songwriterin Siedah Garrett, mit dem er sich nun zu Proben in Salzburg traf. „Philip von Maldeghem und ich waren Anfang des Jahres für ein erstes Reading in Hollywood. Nun gilt es in Salzburg gemeinsam mit dem Ensemble die Dramaturgie auf die Lieder und Texte abzustimmen.“