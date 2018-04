Rätselraten über Macrons „verschwundene“ Eiche

„Er wird später wieder eingepflanzt“

„Der Baum ist in Quarantäne, was für jeden in die USA importierten lebenden Organismus verpflichtend ist“, schrieb Botschafter Gerard Araud am Sonntag auf Twitter. „Er wird später wieder eingepflanzt.“ Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Krankheiten oder Schädlinge eingeschleppt werden.