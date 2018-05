David Villa übertrifft 400-Tore-Marke

Als erst fünfter noch aktiver Spieler hat der Spanier David Villa mehr als 400 Tore als Profifußballer erzielt. Am Sonntagabend (Ortszeit) traf der 36-Jährige beim 3:1-Sieg von New York City gegen Dallas in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) zweimal. Vor Villa hatten auch Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Luis Suarez die 400er-Marke übertroffen.