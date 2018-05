Vienna Fetish Week: Ein Spielplatz für Erwachsene

Vom 30. Mai bis 3. Juni 2018, lädt die Leather and Motorbike Community (LMC) Vienna zum sechsten Mal zum Vienna Fetish Spring ein. Mittlerweile hat sich diese Veranstaltung in der internationalen Community etabliert und zahlreiche Gäste aus Europa und Übersee reisen dazu an. Neben Flash Mobs, der „Dritte Mann Tour“ und einer eigenen angemieteten Oldtimer-Bim werden vor allem wilde Partys gefeiert.