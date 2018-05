Günter Timischl: STS-Drittel feiert 70. Geburtstag

Die Sonne an der Gitarre

Timischl - Träger des steirischen Josef-Krainer-Preises - produzierte in den vergangenen Jahren junge Musiker. Gelegentlich singt er noch - für Kumpel Gert Steinbäcker hat er für die CD bei der Aufnahme von „Alles hat sei Zeit“ mitgemacht. Bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich im Jahr 2012 versuchte sich Komponist und Arrangeur Christian Kolonovits in seiner Laudatio an der Ergründung des Phänomens STS, musste aber zugeben, dass es unmöglich ist, „eine ‘Überdosis G‘fühl‘ mit dem Kopf zu erklären“. Die Lieder des Trios seien nie ehrgeizig, sondern „werden in die Welt gesetzt und finden automatisch die richtige Bestimmung. Sie bringen uns zum Lachen, zum Weinen - und können sogar gescheiter machen, wenn man es darauf anlegt,“ so Kolonovits, der STS auch produziert hatte. Ein Freund von Timischl sagte einmal: „Wenn er die Gitarre in die Hand nimmt und singt, geht die Sonne auf. Er ist ein unglaubliches Intonationsgenie, er kann einfach nicht falsch singen.“