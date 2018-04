Älteste Spinne der Welt an Wespenstich gestorben

Die laut wissenschaftlicher Dokumentation älteste Spinne der Welt ist tot. Die weibliche Falltürspinne, die bei einer Langzeitstudie in Australien beobachtet wurde, starb im hohen Alter von 43 Jahren. In der Regel erreicht die Art ein Alter von fünf bis 20 Jahren. Damit überlebte die Falltürspinne die bisherige Rekordhalterin, eine 28 Jahre alte Tarantel aus Mexiko, um 15 Jahre. Die Falltürspinne, die von den Forschern „Nummer 16“ genannt wurde, starb allerdings nicht an Altersschwäche - sondern an einem Wespenstich.