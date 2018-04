Rita Ora: Bewegender Abschied von DJ Avicii

Der Tod des schwedischen Star-DJs Avicii hat Rita Ora hart getroffen. Das zeigte die Sängerin bei einem bewegenden Auftritt an diesem Wochenende in den Niederlanden, bei dem sie zum ersten Mal, seitdem die Todesnachricht des 28-Jährigen in der letzten Woche um die Welt ging, den gemeinsamen Song „Lonely Together“ sang. Auf der Bühne kämpfte die Britin mit den Tränen.