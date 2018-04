Erdbeerbauern trotz Frost positiv gestimmt

Am Fuß des Rosaliengebirges gibt es die besten Wiesener Ananas-Erdbeeren weit und breit - davon sind neben den Bauern auch die Konsumenten überzeugt. Denn schon seit vielen Generationen werden hier in Wiesen die verschiedensten Sorten in liebevoller Weise kultiviert. Das Geheimnis sind die nährstoffreichen Böden und die milden Klimabedingungen. Doch der harte und lange Winter bedrohte die heurige Ernte.