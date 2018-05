Muskelaufbau: Es geht auch auf natürliche Art

„Ich hole mir das Eiweiß aus den Lebensmitteln“

“Ich hole mir das Eiweiß für den Aufbau meiner Muskeln aus natürlichen Lebensmitteln, aus Fisch, Fleisch sowie aus verschiedenen Milchprodukten. Da bleiben mir unangenehme Nebenwirkungen erspart„, so Julia. Sie habe von Anfang an gespürt, dass eine ausgewogene Ernährung wesentlich besser sei und ihr guttue. Die Oberkärntnerin appelliert an Fitness-Fans, beim Muskelaufbau auf Pulver und Pillen zu verzichten: “Es geht auch auf natürliche Art und mit den richtigen Trainingseinheiten."