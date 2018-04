Zollfälscher-Werkstatt im Wienerwald aufgeflogen!

Ohne Skrupel schleusten die Asiaten Tausende chinesische Textilien über den slowenischen Hafen Koper per Lkw weiter nach Wien zur billigen Verzollung. Im Anschluss ging es wiederum Richtung Süden nach Italien. Bei den aufmerksamen heimischen Behörden erweckte dabei der lange, unrentable Verkehrsweg Verdacht. Intensive Ermittlungen führten die Fahnder schließlich zu einer Unterlagen-Fälscherwerkstatt in der Umgebung von Wien. Dort waren in einem angemieteten Büro täglich bis zu vier Chinesen mit der Fälschung von Verzollungsrechnungen beschäftigt. Das Zollamt forderte nach Auffliegen der ungenierten kriminellen Aktivitäten jetzt insgesamt mehr als acht Millionen Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zurück. Die Hauptakteure wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.