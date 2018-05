Die besten City-Lokale am Wasser in Wien

In der Creperie gibt es süße und pikant gefüllte Crepes, zwei Schauküchen in den Restaurants sowie zwei Sommergrillküchen im Garten. Direkt am Wasser kann auf der Terasse gespeist werden und wer noch Lust auf eine Bootstour hat, kann hier Elektro-, Ruder- und Tretboote ausborgen! Nicht weit von der Innenstadt finden die Gäste hier eine idyllische Atmosphäre an der alten Donau und können dem Alltag bei einem einzigartigen Ausblick entfliehen.