King James wartet auf Pöltl in 2. Play-off-Runde!

Schon in den beiden vergangenen Jahren kam es zu diesem Aufeinandertreffen in der Postseason.: 2016 setzten sich die "Cavs" im Eastern-Conference-Endspiel mit 4:2 in der "best of seven"-Serie durch. Anschließend gewann James durch einen 4:3-Finalerfolg über die Golden State Warriors auch seinen dritten NBA-Titel nach den beiden Triumphen mit Miami Heat (2012, 2013)