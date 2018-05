Nach Crash: Bullen-Spitze droht mit Konsequenzen

Durch die Safety-Car-Phase hinter Valtteri Bottas (siehe Formel 1 live) zurückgefallen, lancierte er eine ungestüme Attacke, übersah den Bremspunkt und fiel so bis auf Platz vier zurück. „Das zipft mich natürlich an, ich habe aber nichts Außerirdisches probiert - es ist halt manchmal wie in der Lotterie. Einmal klappt’s, einmal nicht!“ Und so jubelte am Ende noch Lewis Hamilton!