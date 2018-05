Sturm-Fans machen Steffen Hofmann „sprachlos“

Am meisten geehrt beim Liga-Match zwischen Sturm und Rapid (4:2 im Video) in Graz wurde einer, der gar nicht spielte: Steffen Hofmann. Der 37-Jährige bestritt in seiner Laufbahn allein gegen Sturm Graz 45 Pflichtspiele. Dies wussten auch die Fans der „Blackies“ zu würdigen.